Отдел информации 17:57

Известный азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлу, штурмуя вершину горы Броуд Пик, что на границе Пакистана с Китаем, спас от смерти своего коллегу. Об этом сообщают пакистанские СМИ. По информации ряда пакистанских изданий, в минувшую субботу при попытке покорить гору Броуд Пик (8047 метров над уровнем моря), погиб британский альпинист, тело которого пока не найдено.

Двумя днями ранее, также при восхождении на Броуд Пик, являющейся двенадцатым по высоте пиком в мире, без вести пропал 61-летний альпинист из Канады. Каррар Хайдри, секретарь Альпинистского клуба Пакистана, заявил, что не располагает подробной информацией об альпинистах, погибших при попытке штурма Броуд Пик. По его словам, итальянский альпинист Фрэнсис Казанелли видел, как британец потерял сознание после 12-часового восхождения. «Казанелли рассказал, что в какой-то момент обернулся и увидел, что англичанин потерял равновесие и сорвался в пропасть», - рассказал журналистам Хайдри.