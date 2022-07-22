Инцидент в пакистанских горах: Исрафил Ашурлу спас умиравшего альпиниста из Румынии доска почета
Известный азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлу, штурмуя вершину горы Броуд Пик, что на границе Пакистана с Китаем, спас от смерти своего коллегу. Об этом сообщают пакистанские СМИ.
По информации ряда пакистанских изданий, в минувшую субботу при попытке покорить гору Броуд Пик (8047 метров над уровнем моря), погиб британский альпинист, тело которого пока не найдено.
Двумя днями ранее, также при восхождении на Броуд Пик, являющейся двенадцатым по высоте пиком в мире, без вести пропал 61-летний альпинист из Канады.
Каррар Хайдри, секретарь Альпинистского клуба Пакистана, заявил, что не располагает подробной информацией об альпинистах, погибших при попытке штурма Броуд Пик. По его словам, итальянский альпинист Фрэнсис Казанелли видел, как британец потерял сознание после 12-часового восхождения.
«Казанелли рассказал, что в какой-то момент обернулся и увидел, что англичанин потерял равновесие и сорвался в пропасть», - рассказал журналистам Хайдри.
Секретарь Пакистанского альпинистского клуба сообщил, что за два дня до гибели британца азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлу, также штурмовавший высоту Броуд Пик, увидел на высоте 7 800 метров румынского скалолаза, потерявшего сознание от переохлаждения и потери сил.
«Господин Ашурлу прервал свое восхождение и спустил румына в базовый лагерь альпинистов на высоте 7300 метров, - рассказал Каррар Хайдри. - Там ему помогли скалолазы из Чили, Польши и России, оказавшие коллеге первую помощь и вызвавшие вертолет».
Напомним, что Исрафил Ашурлу является первым в истории Азербайджанской Республики альпинистом, покорившим в 2007 году Эверест (8848 метров), тянь-шаньский «Пик Победы» (7 439 метров), а также гималайские вершины Канченчанга (8 586 метров), Лхотзе (8 516 метров) и Манаслу (8 163 метров).