Джонсон хочет вернуться

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается вернуться на пост главы правительства в будущем. Об этом пишет газета Times, ссылаясь на источники в канцелярии премьера.

Источник рассказал, Джонсон считает, что приход к власти любого, кто его сменит, может обернуться катастрофой, и спустя несколько лет после поражения Консервативной партии на всеобщих выборах он может вернуться, чтобы вновь привести партию к власти.

Как сообщает издание, несколько консерваторов, которые помогли сместить политика с поста премьера, столкнулись с критикой со стороны избирателей. Times полагает, что теперь они могут получить «аналогичное возмездие», потерпев поражение на следующих парламентских выборах.