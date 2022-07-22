Лавров: Россия готова к переговорам с Украиной

Российская Федерация не имеет предубеждений по поводу переговоров с Украиной, которые включали бы «более широкий круг вопросов». Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на пресс-конференции в Каире.

«Что касается связи этой договоренности («зерновой сделки») с другими аспектами ситуации в Украине, я уже говорил, у нас нет каких-либо предубеждений от того, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов», — отметил он.

По его словам, выбор якобы остается за Украиной и ее западными партнерами. Лавров также пригрозил, чем дольше Киев будет отказываться от переговоров, тем больше украинцев погибнет в войне.