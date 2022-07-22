Иран продал России боевые беспилотники

Иран уже поставил России ударно-разведывательные БПЛА "Shahed 129", пишет Цензор.НЕТ.

Партия иранских дронов отправлена Каспийским морем в Россию. В дальнейшем военный груз через Астрахань и Волгоград планируется доставить на границу Украины.

Известно, что основу груза составляют тяжелые ударные дроны "Shahed 129". При его разработке были взяты за основу израильский дрон Hermes 450 и американский MQ-1 Predator.

Длина фюзеляжа "Shahed 129" составляет 8 м. Размах крыльев – 16 метров. Заявленная боевая нагрузка – до 400 кг. Скорость полета – до 150 км/ч с радиусом – до 200 км. Заявленная дальность полета до 1 700 км. Разработчики утверждают, что беспилотник может находиться в воздухе до 24 часов.