Токаев предложил месторождения арабам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Эр-Рияде с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и принял участие во встрече с саудовскими бизнесменами. Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.

В ходе встречи с саудовскими бизнесменами он предложил для разведки и разработки более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов.

«Казахстан занимает 1-е место в мире по запасам вольфрама, 2-е - по залежам урана и хрома, мы входим в пятерку стран, наиболее богатых марганцем, серебром, цинком, свинцом. Эти запасы предстоит разведать и разработать. Учитывая нашу близость к стремительно развивающимся рынкам Китая и Южной Азии, это действительно отличная возможность для инвестиций. Сегодня мы можем предложить для разведки и разработки более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов,», - заявил Токаев.