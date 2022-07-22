Джемаль Бустани, автор haqqin.az 20:56

Времена меняются, как меняются российско-израильские отношения. И если раньше Москва не реагировала на удары по сирийской территории, поскольку такие действия входили в пакет негласных договоренностей Путина-Нетаньяху, то теперь подобные действия Израиля вызывают у нее болезненную реакцию. Нынешнего премьера Яира Лапида в Москве считают слишком «проукраинским». О чем посол России в Израиле Анатолий Викторов несколько раз в последние недели говорил в беседах с лидерами израильского общественного мнения за закрытыми дверями. 12-й канал израильского телевидения сообщил об этих разговорах своей аудитории. Ожидаемо разразился скандал.

Москва требует от Израиля более «сбалансированной позиции», Анатолий Викторов не так давно вообще покинул заседание Кнессета после того, как израильские депутаты стали осуждать Россию за агрессию в Украине, – словом, драматизма в отношениях Москвы с Тель-Авивом из-за путинской «спецоперации» более чем достаточно. К тому же, на россиян поддавливают иранцы, вполне справедливо ставя перед ними вопрос: «Уж если вы намерены подписать с нами долгосрочный договор о стратегическом партнерстве, то не пора ли вам пересмотреть свои отношения с Израилем?» А у Дамаска после признания им так называемых «ДНР» и «ЛНР» вообще появился еще один повод упрекнуть Москву – дескать, вот как мы вам навстречу пошли, а вы все израильтянам подыгрываете. Оказавшись между таким «молотом» – постепенным скатыванием Израиля на проукраинские позиции и «наковальней» – требованием ближайших союзников на Ближнем Востоке, Тегерана и Дамаска, сократить взаимодействие с Израилем, Москва решила закрутить интригу с деятельностью на российской территории еврейского агентства «Сохнут», которое занимается вопросами репатриации евреев в Израиль. 28 июля Басманный суд Москвы рассмотрит обращение московского управления министерства юстиции РФ о ликвидации автономной некоммерческой организации «Еврейское Агентство «Сохнут» за, якобы, многочисленные нарушения этой организацией российского законодательства.

Если такое произойдет, то это будет первый за последние 30 лет случай в России, когда работа еврейской организации окажется под запретом. Вопрос настолько серьезный, что на днях он был вынесен на повестку военно-политического кабинета Израиля. «Многочисленные нарушения российского законодательства» - лишь повод. В работе любой автономной некоммерческой организации их, при желании, можно накопать более чем достаточно. Поэтому вполне логично предположить, что Москва попросту предложила Тель-Авиву торг: «Мы не трогаем «Сохнут» – вы меняете свою политику в отношении Украины». И только так, поскольку пожелания Тегерана, а уж тем более – Дамаска российскую сторону в данном вопросе не слишком-то беспокоят. Москва отчего-то остается в совершенно иррациональной уверенности, что ее политику союзники переживут. Возможно, что так оно и будет. Но вот с Израилем может получиться совсем по-иному, с неприятными сюрпризами для российской стороны.