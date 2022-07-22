Журналисты узнали причину ссоры двух богатейших людей

Осенью 2021 года у основателя SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска был короткий роман с женой сооснователя Google Сергея Брина Николь Шанахан, пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По их информации, это побудило Брина подать на развод в начале текущего года и положило конец долгой дружбе двух предпринимателей.

Брин и Маск были давними друзьями. Глава Tesla рассказывал, что в течение многих лет он регулярно ночевал в доме Брина в Силиконовой долине.

Ранее Bloomberg сообщал, что Брин находится в процессе развода со своей второй женой Шанахан.