Турция выступила с заявлением по украинскому зерну

В Стамбуле продолжается работа в Совместном координационном центре, созданном для экспорта украинского зерна. Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции.

Было отмечено, что первое судно отправится из украинского порта в кратчайшие сроки.

«Работы по безопасной перевозке на мировые рынки зерна, находящегося в портах Украины, в рамках созданного в Стамбуле Совместного координационного центра продолжаются. Проводится координация для скорейшего выхода первого судна с зерном из украинских портов».