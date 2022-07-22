Иран заявил об аресте агентов «Моссада»
Министерство разведки Ирана заявило об аресте сети агентов, работавших на израильское разведывательное агентство «Моссад», сообщает Mehr.
Министерство отметило, что израильские агенты были направлены в Иран для проведения террористических актов, но все они были выявлены и арестованы до проведения каких-либо диверсионных актов.
По данным Министерства разведки Ирана, члены сети поддерживали контакты с «Моссадом» через одну из соседних с Ираном стран и проникли в Иран через Курдистан.
Шпионы проходили подготовку в одной из африканских стран в течение нескольких месяцев и намеревались осуществить диверсионно-террористические акты в одном из чувствительных центров страны в провинции Исфахан.
«Однако все они были арестованы именно тогда, когда заложили взрывные устройства в намеченном месте.