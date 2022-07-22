Иран заявил об аресте агентов «Моссада»

Министерство разведки Ирана заявило об аресте сети агентов, работавших на израильское разведывательное агентство «Моссад», сообщает Mehr.

Министерство отметило, что израильские агенты были направлены в Иран для проведения террористических актов, но все они были выявлены и арестованы до проведения каких-либо диверсионных актов.

По данным Министерства разведки Ирана, члены сети поддерживали контакты с «Моссадом» через одну из соседних с Ираном стран и проникли в Иран через Курдистан.

Шпионы проходили подготовку в одной из африканских стран в течение нескольких месяцев и намеревались осуществить диверсионно-террористические акты в одном из чувствительных центров страны в провинции Исфахан.

«Однако все они были арестованы именно тогда, когда заложили взрывные устройства в намеченном месте.