В Минфине США признали «замедление» экономики страны

Экономика США замедляется, но это не рецессия, а «соответствующее ситуации» явление, проявившееся после быстрого роста. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила глава американского Министерства финансов Джанет Йеллен.

По ее словам, в прошлом году экономика Соединенных Штатов «росла очень быстро» — на 5,5%. Этот рост привел к тому, что потерявшие во время пандемии работу граждане стали возвращать себе свои рабочие места. Сейчас же, по словам министра, страна переживает «период перемен, когда рост замедляется». Йеллен утверждает, что это «необходимо и соответствует ситуации».

При этом министр подчеркнула, что признаков рецессии в США нет, несмотря на высокую инфляцию и указанное замедление.