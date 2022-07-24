Иранский посол в Баку отчитался в Тегеране
Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Сейид Аббас Мусави встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Об этом сообщает МИД Ирана.
Посол отчитался перед министром о развитии двусторонних отношений между Тегераном и Баку.
На встрече Хосейн Амир Абдоллахиян указал на важность отношений с соседними странами, особенно с мусульманскими народами, и подчеркнул, что Иран полон решимости расширять отношения с Азербайджанской Республикой во всех областях.