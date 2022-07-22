Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию на турбину

Немецкая Siemens Energy, производящая газовые турбины, в воскресенье, 24 июля, направила «Газпрому» выданную Канадой экспортную лицензию, позволяющую ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до конца 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ»

Как указывает издание, теперь турбину, которая находится в Германии, можно будет отправить в Россию в середине недели, но при условии, что «Газпром» пришлет необходимые для прохождения таможенного контроля документы: требуется изменение базиса поставки (сейчас это Монреаль) на точку в России.