Урожай пшеницы в Украине будет вдвое ниже

Урожай пшеницы в Украине в 2022 году ожидается на уровне 16,5 млн тонн, что в два раза меньше, чем прогнозировалось до войны. Снижение прежде всего связано с частичной оккупацией Херсонской и Запорожской областей, где больше всего выращивают пшеницы, ячменя и подсолнечника.

Об этом сообщает Agroportal. Отмечается: еще одной причиной этого является "несоблюдение аграриями агрономических мероприятий".

"Впрочем, многие производители продолжают держать зерно, при этом собирая новый урожай. Поэтому предложение пшеницы в Украине остается очень большим", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, по словам аналитика консалтингово-аналитической компании Barva Invest Павла Хаустова, в 2021 году Украина собрала рекордный урожай пшеницы – что потребовало высоких темпов экспорта на уровне 23 млн тонн. Удалось же вывезти только 18,5 млн тонн.