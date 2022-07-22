В Белом доме сообщили о состоянии заболевшего ковидом Байдена

Заболевший коронавирусом президент США чувствует себя лучше, рассказал координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Ашиш Джа.

По его словам, уже в субботу состояние Джо Байдена было удовлетворительным, пишет Reuters.

Отмечается, что в «тесный контакт» с американским лидером вступили 17 человек, но ни один из них пока не заразился коронавирусом.

Ранее в Вашингтоне сообщили, что Байден продолжает работать более восьми часов в день, несмотря на заболевание.