В Белом доме сообщили о состоянии заболевшего ковидом Байдена
Заболевший коронавирусом президент США чувствует себя лучше, рассказал координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Ашиш Джа.
По его словам, уже в субботу состояние Джо Байдена было удовлетворительным, пишет Reuters.
Отмечается, что в «тесный контакт» с американским лидером вступили 17 человек, но ни один из них пока не заразился коронавирусом.
Ранее в Вашингтоне сообщили, что Байден продолжает работать более восьми часов в день, несмотря на заболевание.