Конгрессмены призвали США направить военных советников в Украину

Конгрессмены США, посетившие Киев, пришли к выводу, что Вашингтону необходимо разрешить Пентагону отправить в Украину военных и гражданских советников для координации и отслеживания поставок вооружения.

По словам членов Палаты представителей Конгресса США Майкла Уолтца и Мики Шеррилл, для США это единственный способ добиться контроля и быть уверенными, что оружие доходит до адресата. Кроме того, советники смогут «посодействовать в других областях».