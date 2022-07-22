Как Эрдоган превратил Турцию в оружейную державу

Длившийся два десятилетия проект Турции по превращению в оружейную державу начинает приносить плоды президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, а война в Украине окончательно закрепила за Турцией статус важного поставщика военной техники, пишет The Wall Street Journal.

Имя турецким военным технологиям помогли создать беспилотники Bayraktar TB-2, которые меняют конфликты по всему миру. Но ими дело не ограничивается: новые турецкие компании экспортируют вертолеты на Филиппины, военный корвет – в Пакистан и бронетехнику – в Кению. Турция построила свой военно-морской флот, чтобы конкурировать со своей соперницей Грецией, и продает патрульные катера в десять стран.

Правительство Эрдогана выделяет 60 миллиардов долларов в год – по сравнению с 5 миллиардами долларов в 2002 году – на усилия по снижению зависимости от американских и других иностранных военных поставщиков. Частная оборонная промышленность за 20 лет выросла с 1 миллиарда до 11 миллиардов долларов. Сделки с оружием стали одним из инструментов внешней политики Эрдогана, который использует продажу беспилотников и другого оружия для налаживания отношений и продвижения своих амбиций к глобальному турецкому влиянию.

По данным правительства, Турция сейчас производит около 70% того, что необходимо турецким вооруженным силам, по сравнению с 30% в начале 2000-х годов. Опираясь на успех Bayraktar TB-2, Турция стремится стать ключевым поставщиком других беспилотников, включая беспилотные наземные, морские и подводные аппараты.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Турция занимает 12-е место по экспорту оружия в период с 2017 по 2021 год, уступая Израилю и Швейцарии и опережая Украину и Швецию. Промышленность Турции все еще мала по сравнению с такими гигантами оружейного экспорта, как США, Россия и Франция, но с 2001 года, когда она занимала 36-е место, поднялась на новый уровень. Основными покупателями были Туркменистан, Оман и Катар.