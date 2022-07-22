В Министерстве подчеркнули, что Азербайджан является страной, накопившей образцовый опыт в сфере социальной защиты семей шехидов и ветеранов войны, которые обеспечены стабильными и систематически повышаемыми социальными выплатами.

За короткий срок через сервис «Единое окно» были предоставлены услуги 41 тысяче членов семей шехидов и гази, а еще 97 тысяч граждан получили ответы на свои обращения. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

В рамках программ, принятых государством, семьи шехидов и ветераны войны обеспечиваются бесплатным жильем, а инвалиды войны – индивидуальными автомобилями. Кроме того, эта категория граждан охвачена рядом других государственных программ социальной защиты, в том числе, программами активной трудовой занятости, которые интенсивно обновляются.

Особого разговора в этой связи заслуживают созданные по указу президента Ильхама Алиева «Единые координационные Центры по обращениям членов семей шехидов, получивших ранения в связи с войной военнослужащих, а также лиц, в отношении которых установлена инвалидность».

Основная цель этих Центров сводилась к оказанию услуг упомянутым выше категориям граждан Азербайджана в вопросах трудовой занятости, социальной защиты, медико-социальной экспертизы, реабилитации, лечения, диагностики и в других сферах на основе принципов «Единого окна».

С начала деятельности этих Центров прошел ровно год, и пришло время подвести первые итоги.

С августа 2021 года в центрах DOST одноименного агентства, подчиненного Министерству труда и социальной защиты населения, а также в региональных филиалах Государственного фонда социальной защиты в Гяндже, Масаллах, Уджарах, Шамкире, Гусарах и Сальянах, были созданы единые координационные Центры, охватившие обслуживание населения в пятидесяти городах и районов Азербайджана.

В этих Центрах членам семей шехидов и гази получают оперативные услуги в двадцати шести различных направлениях, которые раньше оказывали 50 (!) таких государственных структур, как Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство обороны, Министерство здравоохранения, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и другие исполнительные органы.

Трудно даже представить себе, сколько времени и усилий нужно было рядовому гражданину, не говоря уже об инвалидах войны и труда, чтобы обойти все эти ведомства и получить необходимую помощь.

Преимущества единых координационных Центров в том и заключаются, что услуги здесь оказывают в процессе четкой взаимосвязи друг с другом, с широким использованием самых современных информационных технологий.

Так, за прошедший год услуги получили свыше 41.000 человек, а информационные центры «142» ответили на обращения около 97.000 граждан Азербайджана.

Следует отметить, что единые координационные Центры оказывают услуги посредством «Информационных центров» также в передвижной формате. То есть, у граждан соответствующих групп есть возможность получить необходимые данные, не посещая «Информационные центры» - по телефону или с помощью Интернета.

Таким образом, при обращении в единые координационные Центры члены семей шехидов и гази не только экономят время и деньги на транспортные и прочие расходы, но и оперативно получают исчерпывающую информацию, причем в неизменно вежливой, уважительной форме.