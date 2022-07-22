Эльнур Мамедов, отдел экономики 02:09

Как известно, правосудие – это залог процветания любого государства. Деньги инвесторов идут туда, где им гарантирована надежная правовая защита. И даже, когда кто-то вкладывает свои средства не из коммерческих, а из патриотических соображений, терять их, все равно, никто не хочет. Именно о таком случае редакции haqqin.az рассказал Матлаб Исмаилов, российский предприниматель азербайджанского происхождения, учредивший в Азербайджане две компании - фирму «Ulduz» и ЗАО «Baker Energy Services». Одним из крупных контрагентов Исмаилова стало ООО «Socar-AQŞ». Нет-нет, к Государственной нефтяной компании (SOCAR) эта контора отношения никогда не имела, хотя в кулуарах её представители многозначительно намекали на аффилированность с ней. И не только намекали, но и умело использовали это «созвучие» в собственных интересах, в том числе, для оказания давления на отечественное правосудие.

Оставим экспертам по авторским правам ответ на вопрос, почему любая частная компания в Азербайджане может свободно использовать бренды государственных компаний. Редакцию в данном случае больше интересует рассказ Матлаба Исмаилова о том, как компания «Socar-AQŞ» поставила в смешное положение правосудие страны в лице высшей судебной инстанции Азербайджана - Пленума Верховного суда. В 2015 году «Socar-AQŞ» заключило с «Ulduz» и «Baker Energy Services» несколько договоров по аренде, купле-продаже и оказанию услуг в сфере перевозок. В течение нескольких лет ООО «Socar-AQŞ» исправно оплачивало арендную плату, стоимость купленных товаров и оказанных услуг, однако потом начались проблемы. ООО «Socar-AQŞ» неизменно подтверждало верность инвойсов, выставленных компаниями «Ulduz» и ЗАО «Baker Energy Services», но не оплачивало их. В итоге кредиторы были вынуждены обратиться в суд. Постановлениями Бакинского коммерческого суда от 14 апреля 2021 года и 9 июля 2021 года ООО «Socar-AQŞ» было предписано заплатить по долгам фирме «Ulduz» 1,3 миллиона долларов, а ЗАО «Baker Energy Services» - порядка 1,3 миллиона долларов и около одного миллиона манатов. «Socar-AQŞ» обжаловал оба постановления вначале в Бакинском апелляционном, а потом и в Верховном суде. Обе этих судебных института признали верность постановлений суда первой инстанции, которые в начале 2022 года вступили в силу.

И вот тут банальная на первый взгляд юридическая тяжба приняла совершенно непредсказуемый поворот. Сперва «отличились» наши уважаемые приставы. Они, вроде бы, начали исполнять решение судов, наложив арест на счета «Socar-AQŞ» в более чем десяти банках, но вскоре по какой-то неведомой команде эти счета были успешно разблокированы. Мало того, суд дал «Socar-AQŞ» отсрочку для исполнения вступивших в силу судебных актов, что вызвало неподдельное недоумение юристов: по существующим законам, местные суды не дают без согласия кредиторов отсрочку должникам, даже если речь идет о неплатежеспособных гражданах, задолжавших несколько сот манатов. А тут отсрочка на миллионы! Ну, чем не желанный прецедент для «умелых и находчивых»?! Но куда больший интерес вызывает финал этой истории, когда в игру вступил сам Верховный суд, причем в лице своего Пленума – выше просто некуда! Да, все именно так: компания «Socar-AQŞ» обратилась в Пленум Верховного суда Азербайджана для пересмотра вступивших в силу судебных актов, якобы, на основе «вновь открывшихся обстоятельств». В принципе такое возможно, но лишь в том случае, если после вынесения судебного акта были выявлены неизвестные при рассмотрении дела обстоятельства, имеющие решающее значение для правильного разрешения дела. Так что же сыграло «решающее значение» в данном случае? Выяснилось, что в сейфе (потом уточнили – в секретном сейфе!) в кабинете уволенного полтора года назад директора «Socar-AQŞ» обнаружили печати арендодателей - «Ulduz» и «Baker Energy Services». А какой-то частный эксперт дал в этой связи полуграмотное заключение, в соответствии с которым именно эти печати использовались при заключении спорных договоров.

Вердикт Верховного суда был суровым и однозначным: бывший директор находился в сговоре с арендодателями, намеренно завысил в договорах арендную плату, чем причинил ущерб ООО «Socar-AQŞ». А раз так, то все заключенные договора отныне недействительны и требуют пересмотра. Не надо быть профессиональным юристом, чтобы понять всю абсурдность подобной позиции, вызывающей массу вопросов. Как случилось, что сейф с печатями (пусть даже секретный) был обнаружен лишь спустя полтора года после увольнения директора? Ну, не в бункере же его прятали! Тот факт, что экземпляры печатей арендодателей находились в сейфе шефа арендаторов, действительно основание для разбирательства. Но только не в пользу «Socar-AQŞ», а в интересах «Ulduz» и «Baker Energy Services». Арендодатели искренне недоумевают, ведь все их печати на месте. Следовательно, кто-то их подделал и положил в секретный сейф. Но даже если допустить, что бывший глава «Socar-AQŞ» действительно «вошел в сговор» с арендодателями, зачем ему их печати? Чем больше вникаешь в новые «доказательства» «Socar-AQŞ», тем смешнее они кажутся. Ведь за прошедшие полтора года ООО не предъявляло своему бывшему директору никаких претензий за причиненный ущерб. Все эти годы «Socar-AQŞ» исправно за все платило, а потом, когда перестало платить, официально признавало свои долги. Владельцы компании не выражали недовольства, и только спустя полтора года после увольнения директора к нему вдруг возникли «претензии». Короче, трудно отделаться от ощущения, что кому-то очень хочет держать нас за дураков. Понятно, что вся эта шитая белыми нитками история с печатями и «секретными сейфами» была нужна только ООО «Socar-AQŞ», чтобы оспорить вступившие в силу решения трех (!!) судов и уклониться от уплаты долгов.

И вот что поражает больше всего: при всем уважении к авторитету и статусу Пленума Верховного суда, в этой максимально высокой инстанции не задумывались, судя по всему, над тем, что компания «Socar-AQŞ», к примеру, могла сама подделать эти печати и положить их в сейф. И даже не поинтересовались, были ли эти печати в сейфе изначально, или их туда подкинули полтора года спустя? Не говоря уже о том, что даже факт обнаружения печатей не является доказательством заключение незаконного договора. Тем более, что подобные аргументы уже звучали со стороны ООО «Socar-AQŞ» в ходе судебных прений и не были доказаны. Но в любом случае, для вынесения подобного вердикта необходимы определенные следственные действия, которые никто не проводил. А это значит, что сам по себе факт «обнаружения печатей в секретном сейфе» ни при каких обстоятельствах не может служить причиной пересмотра завершившегося судебного дела – это понятно даже юристу-второгоднику. Тем печальнее, что Пленум Верховного суда – правда, не весь, а только его руководитель и глава одной из коллегий Верховного суда чуть было не поверили в эту версию. Во всяком случае Пленум принял это дело к рассмотрению, что уже поражает - как известно, подавляющее большинство таких обращений отвергается с порога, даже без рассмотрения. То, что происходило внутри состава Пленума Верховного Суда, заслуживает отдельного описания. Выяснилось, что никто из судей, кроме двух уже упомянутых, с делом о «печатях в секретном сейфе» вообще не знакомы. Мало того, они действительно не могли понять, как этот «кейс» вообще оказался на их рассмотрении. Ведь согласно закону, до Пленума Верховного суда любое дело прежде должны рассмотреть пять членов Верховного суда. Из чего можно предположить, что такого рассмотрения не было. По тому же закону следовало предоставить участникам судебного процесса двадцать дней для внесения возражений и поправок. Впрочем, о каких законных сроках для Верховного суда идет речь, если он и есть воплощение закона?! В настоящий момент Пленум взял по данному делу паузу до конца августа. Не исключено, что за оставшиеся полтора месяца заинтересованные лица найдут дополнительные факты, которые добавят правдоподобности истории о печатях в сейфе. Чтобы можно было во второй раз вынести дело на рассмотрение Пленума Верховного Суда, чего в истории азербайджанского судопроизводства еще не было. С другой стороны, чего только мы не видели в наших судах?