Киссинджер предостерег от уступок России территорий Украины

"В нынешней ситуации лидеры демократий должны четко понимать, о чем они готовы договариваться, а от чего они не готовы отказаться ни при каких обстоятельствах", - сказал Киссинджер.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад и Киев в ходе возможных будущих переговоров с Москвой не уступать территории, захваченные Россией после начала полномасштабной войны. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF. Заявления Киссинджера приводит Дойче велле.

По его словам, переговоры могут идти лишь при "полном сотрудничестве" с жертвами агрессии – руководством и народом Украины. Такой подход Киссинджер назвал "единственной мыслимой основой управления ситуацией".

"Сдача украинской территории не может быть условием, которое мы можем принять", - подчеркнул бывший госсекретарь. "Факт в том, что России придется вернуть все захваченные ею с начала войны территории", - заявил он.

В мае, выступая на форуме в Давосе, Киссинджер заявил, что разделительной линией в переговорах между Украиной и Россией должен стать "возврат к прежнему статус-кво". Многие СМИ и политики интерпретировали эти слова как призыв к Киеву отказаться от части своих территорий ради достижения мира. В начале июля Киссинджер в интервью изданию Time уточнил свои слова, объяснив, что не призывал Украину отдать свои территории. "Если вы прочтете, что я на самом деле сказал, я никогда этого не говорил. Я сказал, что лучшей разделительной линией для прекращения огня является статус-кво. То есть не следует вести войну с территорий, которые были украинскими до начала войны, против территорий, которые в то время числились российскими", - объяснил Киссинджер. Бывший госсекретарь США подчеркнул, что "не говорил, что территорию надо отдавать. Я просто имел в виду, что она должна иметь отдельный статус в любых переговорах. Я безоговорочно за свободу Украины и ее значительную роль в Европе".