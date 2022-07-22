Две женщины погибли в огне в Товузе

В Товузе в селе Ибрагимгаджилы во время пожара сгорели конструкции на площади 25 кв.м одноэтажного дома общей площадью 144 кв.м и вспомогательного здания общей площадью 115 кв.м, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, в ходе осмотра места пожара были обнаружены тела хозяйки дома Ягут Гулиевой и Хагигат Джаббаровой. Остальная часть дома и близлежащие строения были защищены от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны. Соответствующие структруры проводят расследование.