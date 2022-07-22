Оперативное командование «Юг» украинской армии сообщает об уничтожении под Херсоном российской батареи из двух установок С-300.

ОК «Юг» опубликовало снятое на телефон видео частного пользователя, на котором видны две горящие пусковые установки и еще одна разбитая машина. Пресс-служба уточняет, что эта батарея была накрыта в районе села Зеленотропинское – в сорока километрах к югу от Херсона.

В воскресенье ОК «Юг» сообщало об уничтожении этих установок и писало, что это было сделано в ответ на обстрел города Николаев.

С-300 – зенитные ракетные установки, но их ракеты могут использоваться и для стрельбы по наземным целям.