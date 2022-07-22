Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к полной остановке поставок газа из России

В условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое «рано или поздно» произойдет, предупредила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом она сказала в опубликованном в понедельник интервью агентству DPA.

"В настоящее время Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов [ЕС]", - отметила фон дер Ляйен.

"Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно", - считает председатель Еврокомиссии.