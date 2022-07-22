Британская разведка о «безрезультатных боях» в Донбассе и Херсонской области

В Донбассе и Херсонcкой области Украины продолжаются «безрезультатные бои», сообщило в ежедневной сводке разведки британское Минобороны.

По его данным, российское командование по-прежнему стоит перед проблемой: снабжать ресурсами наступление на востоке или наращивать оборону на западе.

В британском министерстве отметили, что 18 июля разведка выявила пункт по ремонту и восстановлению российских боевых транспортных средств близ хутора Барвинок в Белгородской области РФ, в 10 километрах от границы с Украиной. Британская разведка обнаружила там 300 единиц техники, которой был нанесен урон, включая танки, бронетранспортеры и машины поддержки, говорится в сводке.

По версии оборонного ведомства Великобритании, Россия испытывает сложности не только с пополнением личного состава, но и с ремонтом тысяч единиц техники, которой был причинен ущерб в ходе войны.