Россияне хотят закрепиться на берегу Углегорского водохранилища ISW
Россияне надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища. Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).
Отмечается, что, предположительно, российские войска планируют продвигаться к северу от Бахмута пересеченной местностью.
Аналитики пишут, что предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в Светлодарске.
24 июля российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки на Херсонщине.
Кроме того, ISW пишет, что за последнюю неделю ВСУ повредили все три контролируемые Россией моста, ведущие в Херсон.