Аналитики пишут, что предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в Светлодарске.

Отмечается, что, предположительно, российские войска планируют продвигаться к северу от Бахмута пересеченной местностью.

Россияне надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища. Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

24 июля российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки на Херсонщине.

Кроме того, ISW пишет, что за последнюю неделю ВСУ повредили все три контролируемые Россией моста, ведущие в Херсон.