На юге Украины уничтожены российские склады с боеприпасами и наблюдательный пункт

Украинская армия на юге страны уничтожила командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии РФ, два склада с боеприпасами и противотанковый ракетный комплекс «Фагот», сообщило в Facebook оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины.

Кроме того, по его данным, убиты 66 россиян, пять танков, две самоходные гаубицы «Гвоздика», три единицы бронированной и девять - автомобильной техники.

Украинская авиация нанесла пять ударов. В частности, атакованы три российских опорных пункта в Бериславском районе, пары Ми-8 и Ми-24 отработали два российских опорных пункта в Херсонском, говорится в сообщении.