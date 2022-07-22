ФСБ: пресечена вербовка российских военных летчиков Украиной
ФСБ России утверждает, что остановила украинскую попытку завербовать российских военных летчиков и угнать боевые самолеты, пишет ВВС.
Операцию, по словам ФСБ, проводило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, а курировали спецслужбы НАТО.
Украинские разведчики, по данным российской спецслужбы, обещали российским летчикам деньги и гражданство в одной из стран ЕС и планировали угнать самолеты и посадить их на подконтрольные Украине аэродромы.