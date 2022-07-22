Генпрокуратура заявила о раскрытии убийства в Баку двухлетней давности

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры, раскрыто очередное тяжкое преступление, совершенное несколько лет назад.

Как сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре Азербайджана, 11 октября 2020 года на территории поселка Говсан Сураханского района было обнаружено тело жителя Баку Рустама Байрамова.

По данному факту прокуратурой Сураханского района было заведено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, однако производство по делу приостановлено из-за невозможности установить лицо, совершившее преступление.

Впоследствии уголовное дело было изучено в Генеральной прокуратуре и решение о прекращении производства по делу было отменено.

Следствием установлено, что 10 октября 2020 года Радик Фейзиев, Таир Алекперов и Рашад Керимов на почве личных отношений в присутствии группы лиц, предварительно вступивших в сговор, умышленно убили Рустама Байрамова, нанеся ему удары кулаками, ногами и камнями в различные части головы и тела. На основании собранных доказательств 23 июля текущего года каждому из них было предъявлено обвинение по статье 120.2.1 (убийство группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.