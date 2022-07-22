Китай: Южно-Китайское море не боевая арена

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Южно-Китайское море не сафари-парк или арена боевых действий для соперничества крупных держав, сообщает Reuters.

Об этом глава МИД Китая заявил на открытии виртуального семинара, посвященного 20-летию подписания Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море.

По мнению Ван И, вопросы, возникающие вокруг этой территории, могут решаться только странами региона. Тем самым он предостерег другие страны от вмешательства и создания на море «боевой арены».