В Лачине перевернулся комбайн, погибли два человека
В Лачинском районе перевернулся зерноуборочный комбайн, два человека погибли, передает Report.
Инцидент произошел в воскресенье вечером, 24 июля, на территории села Гюлабирд. Работавший на поле зерноуборочный комбайн марки «Claas-630», за рулем которого находился 53-летний житель Геранбойского района Мушфиг Алиев, перевернулся.
В результате находившиеся в кабине транспортного средства 32-летний житель Гянджи Кязым Аббасов и 43-летний житель Самухского района Юсиф Абишов погибли на месте. Сам водитель получил различные телесные повреждения.
По факту заведено дело по статье 263.3 Уголовного кодекса АР (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ведется расследование.