Еврокомиссия: Европа хочет покончить с зависимостью от российского газа к 2027 году

ЕС уже сейчас должен снизить потребление российского газа таким образом, чтобы к марту следующего года экономия составила 15% (45 млрд кубометров), заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому агентству dpa. Она назвала Россию ненадежным партнером по экспорту газа.

«Нашей главной целью остается полная независимость от поставок российского газа в Европу не позднее 2027 года», - сказала она.

ЕС собирается инвестировать 300 млрд евро в проекты по экономии газа и переходу к возобновляемым источникам энергии. «В то же время мы заключаем новые соглашения с более надежными партнерами, такими как США и Норвегия», - сообщила глава Еврокомиссии.

На прошлой неделе Еврокомиссия объявила о плане сократить потребление газа в Евросоюзе на 15% к весне 2023 года, чтобы снизить как риск, так и затраты для Европы в случае дополнительного нарушения или полного прекращения поставок российского газа.