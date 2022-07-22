Объединение спортивных журналистов Азербайджана подписало меморандум с еще одной федерацией

Общественное объединение спортивных журналистов Азербайджана (AİJİB) будет сотрудничать и с Федерацией бадминтона (ABF). Меморандум об этом был подписан между главой Объединения Азером Гулиевым и генеральным секретарем Федерации Рамилем Гаджиевым. Несколькими днями ранее, напомним, AİJİB подписало меморандум о сотрудничестве с Федерацией дзюдо.

Что касается ABF, то она также провела конференцию, на которой отчиталась о работе, проделанной за последние шесть месяцев. Рамиль Гаджиев сообщил, что за короткий период сданы в эксплуатацию два зала для игры в бадминтон, осуществлены проекты по развитию массовости и популярности этого вида спорта в Азербайджане, проводятся соревнования среди любителей, ведется работа по развитию парабадминтона и т.д.

Гаджиев назвал историческим событием проведение в 2023 году в Баку Конгресса Европейской конфедерации бадминтона.