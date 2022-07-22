Международному аэропорту в Зангилане присвоен код IATA

«Международный аэропорт в Зангиланском районе - один из важных проектов инфраструктуры в Восточном Зангезуре. Он сыграет значительную роль в социально-экономическом развитии региона. Присвоение Зангиланскому аэропорту трехбуквенного кода IATA - еще один шаг в сторону создания в нем крупного и современного логистического центра», - отметил президент AZAL Джахангир Аскеров.

Строящийся в Зангилане аэропорт получил международный трехбуквенный код ZZE. Соответствующая резолюция принята конференцией Международной ассоциации воздушного транспорта по пассажирским перевозкам (IATA Passenger Services Conference). Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Присвоенный уникальный код сформирован путем использования названий города (Зангилан) и региона его расположения (Восточный Зангезур).

Трехбуквенный код аэропорта IATA служит для коммерческой организации авиаперевозок пассажиров и грузов. Он используется при международном бронировании и в работе наземных служб аэровокзальных комплексов, то есть в международных системах продажи авиабилетов, расписании полетов, авиационной связи и т.д.

Ранее ICAO присвоила международному аэропорту в Зангилане четырехбуквенный код ICAO UBBZ.

Строительство международного аэропорта в Зангилане началось весной 2021 года. Завершение строительных работ планируется в сентябре этого года. Здесь смогут приземляться и взлетать все типы пассажирских и грузовых самолетов. Длина взлетно-посадочной полосы Зангиланского международного аэропорта составляет 3 000 метров, ширина - 60 метров. Пропускная способность терминала воздушной гавани рассчитана на 200 пассажиров в час.