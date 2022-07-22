«Азпетрол» увеличивает число автозаправок в Азербайджане
Компания «Азпетрол», обладающая крупнейшей газозаправочной сетью в Азербайджане, продолжает увеличивать количество АЗС в соответствии с выбранным стратегическим планом развития. Обеспечение удовлетворенности клиентов и адаптация качества обслуживания к современным стандартам является одним из приоритетных направлений деятельности «Азпетрол», рассказали в компании.
Принимая во внимание увеличение спроса и многочисленные предложения, компания провела работы по реконструкции на АГЗС «Маяк», расположенной на 15-м километре Сальянского шоссе, в Гарадагском районе Баку. В результате работ газозаправочная станция была преобразована в топливо-заправочную станцию с наличием пункта сжиженного газа.
Таким образом число АЗС компании «Азпетрол» увеличилось до 93. К услугам водителей на обновленной станции кафе, автомойка, банкомат, заправка сжиженным газом и услуга зарядки электромобилей.
Работы на действующих АЗС проводятся в преддверии 25-летия компании «Азпетрол». Первая АЗС компании - «Спартак» - была открыта 15 июля 1997 года в Насиминском районе Баку. В настоящее время компании принадлежат в общей сложности 92 АЗС, 3 станции по заправке сжиженного газа (пропан-бутан), 1 CNG-терминал для общественного транспорта, 3 нефтебазы для хранения топлива, автобаза для бензовозов, 100 автомобилей для бесперебойной доставки топлива на АЗС, автостоянка.
На действующих заправочных станциях есть 4 пункта заправки CNG, 2 поста заправки сжиженного газа и 17 электрозарядных, 8 мотелей, а также объекты общественного питания (кафе, автомойки, маркеты).