«Азпетрол» увеличивает число автозаправок в Азербайджане

Компания «Азпетрол», обладающая крупнейшей газозаправочной сетью в Азербайджане, продолжает увеличивать количество АЗС в соответствии с выбранным стратегическим планом развития. Обеспечение удовлетворенности клиентов и адаптация качества обслуживания к современным стандартам является одним из приоритетных направлений деятельности «Азпетрол», рассказали в компании.

Принимая во внимание увеличение спроса и многочисленные предложения, компания провела работы по реконструкции на АГЗС «Маяк», расположенной на 15-м километре Сальянского шоссе, в Гарадагском районе Баку. В результате работ газозаправочная станция была преобразована в топливо-заправочную станцию с наличием пункта сжиженного газа.