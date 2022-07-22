Китай идет к демографическому кризису
Население КНР начнет сокращаться к 2025 году из-за снижения роста населения, сообщает Global Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника здравоохранения.
Данные о рождаемости, опубликованные на прошлой неделе, показали, что число новорожденных в 2021 году было самым низким за последние десятилетия в нескольких провинциях.
По информации Global Times, в центральной провинции Хунань родилось меньше 500 000 детей впервые за почти 60 лет. В других провинциях похожая ситуация. И только в южной китайской провинции Гуандун зарегистрировано более одного миллиона новорожденных.
Китайская республика много лет пытается обратить вспять быстрое сокращение естественного прироста населения. Многие молодые люди предпочитают не иметь детей. Некоторые считают детей роскошью, потому что их воспитание слишком дорого.
Изменение в китайском законодательстве, позволяющее женщинам иметь троих детей, не помогло. Женщины говорят, что это изменение произошло слишком поздно, у них недостаточно гарантий занятости и гендерного равенства.
Ян Вэньчжуана, глава отдела народонаселения и семейных дел Национальной комиссии здравоохранения, считает, что население Китая начнет сокращаться в 2021-2025 годах.