Китай идет к демографическому кризису

Население КНР начнет сокращаться к 2025 году из-за снижения роста населения, сообщает Global Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника здравоохранения.

Данные о рождаемости, опубликованные на прошлой неделе, показали, что число новорожденных в 2021 году было самым низким за последние десятилетия в нескольких провинциях.

По информации Global Times, в центральной провинции Хунань родилось меньше 500 000 детей впервые за почти 60 лет. В других провинциях похожая ситуация. И только в южной китайской провинции Гуандун зарегистрировано более одного миллиона новорожденных.