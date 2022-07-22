Украинцы на Херсонщине взяли под контроль ряд объектов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в Херсонской области. Об этом сообщило руководство Херсонской ОВА по состоянию на утро 25 июля.

В сообщении сказано, что ВСУ не дали армии РФ продвинуться в селах Калиновской громады - Сухой Ставок, Андреевка, а также Великоалександровской громады - Давидов Брод, Белогорка, Брускинское.

В ОВА также отметили, что ситуация в других селах Бериславского и Каховского районов "стабильно тяжелая". По информации обладминистрации, там продолжаются боевые действия: "Несмотря на большое давление, угрозы и увеличение блокпостов, жители области все пять месяцев войны демонстрируют свою патриотическую позицию".