Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:50

Впервые после долгого перерыва итальянский танкер пришел за ливийской нефтью. Это стало возможным после договоренности Триполи с маршалом Халифой Хафтаром и союзными ему племенами, контролирующими месторождения в Восточной Ливии. Но вскоре после этого в ливийской столице вспыхнули беспорядки, которые могут положить конец этим договоренностям по экспорту ливийской нефти. Ливия – это 39 процентов общих запасов нефти в Африке. 63% экспорта ливийской нефти в 2020 году пришлись на Европу, в том числе на Италию, Испанию, Францию и Германию. Вполне естественно, что возобновление этого экспорта в привычных для ливийцев объеме, 1,2 миллиона баррелей в сутки, существенно снизили бы бушующий энергетический кризис в европейских странах. И осложнили бы положение российских нефтяников, пытающихся сейчас доказать европейцам безальтернативность поставок «черного золота» из России.

Кремль этого допустить не может. А потому зашел с «козырей» - ЧВК Вагнер делает сейчас в Ливии все возможное, чтобы сорвать экспорт нефти. В ход идет все – и установление контроля над ливийскими нефтяными месторождениями, и организация провокаций для срыва внутриливийских договоренностей, и многое другое из арсенала тайной и явной войны. В одночасье Кремлем оказались забыты заявления о том, что российские наемники в Ливии – это такой своеобразный инструмент стабилизации ситуации в этой стране. Задача перед ЧВК Вагнера Москвой ставится предельно конкретно – Ливия не должна в обозримой перспективе стать надежным поставщиком энергоресурсов в Европу. И делать для этого наемникам позволено все, даже закрывать ливийцам доступ к их же месторождениям. Два мифа о деятельности ЧВК Вагнера в Ливии С началом российской агрессии в Украину часть бойцов ЧВК Вагнера была переброшена туда. И у многих в Ливии и вокруг нее возникла надежда, что позиции вагнеровцев здесь ослабнут, что они перестанут быть той силой, с которой можно будет считаться. Но в реальности переброска вагнеровцев в Украину ливийское направление деятельности этой ЧВК затронуло в минимальной степени. На смену отъезжающим постоянно прибывали новые наемники. И сейчас в ливийском контингенте ЧВК Вагнер остается около двух тысяч человек – как основного состава российских наемников, так и вспомогательного контингента, который вагнеровцы навербовали в Сирии. И тут нужно объяснить один нюанс в деятельности ЧВК Вагнер, который многое помогает понять. В силу того, что финансовые возможности у них значительные, они могут позволить себе нанимать высококлассных и инициативных штабистов, которые в российской армии не имели никаких карьерных перспектив – они были слишком умны и независимы для действующего командного состава в лице командующих ныне полковников и генералов. Именно эти штабисты и отстояли перед руководством ЧВК идею о том, что контингент наемников в Ливии сокращать нельзя ни при каких обстоятельствах, поскольку присутствие на ливийской территории – это ключ к операциям Вагнера по всей Африке. Решение проходило с трудом, но все-таки прошло, и теперь Кремль убеждается, что не зря послушал этих «умников».

Второй миф связан с тем, что ЧВК Вагнера в Ливии подконтролен Халифе Хафтару и выполняет его приказы. Это в Москве к «фельдмаршалу» относятся с иррациональной симпатией, всячески привечают и дарят деньги, оружие, а также зимние шапки. В ЧВК Вагнера же прекрасно знают о том, что в военном отношении Халифа Хафтар представляет из себя полный ноль. Примерно таков же его уровень как политика. Проиграв под его «мудрым руководством» битву за Триполи в 2020 году, наемники сделали совершенно правильные выводы. И потому попросту проигнорировали его распоряжение о тех пунктах, в которых должны были дислоцироваться после поражения. И вместо намеченных Хафтаром на карте населенных пунктов передислоцировались поближе к авиабазам и нефтяным месторождениям, понимая, что, контролируя их, они получают гарантии безопасности, а также рычаги влияния на Хафтара и его союзников. Ползучий захват Уже в июле 2020 года Ливийская национальная нефтяная корпорация с плохо скрываемой тревогой объявила, что ЧВК Вагнера взяла под контроль добычу на нефтяном месторождении Шарара на юго-западе Ливии, крупнейшем в стране, с производственными мощностями 300 000 - 400 000 баррелей в сутки. Спустя менее месяца эта же компания объявила о том, что вагнеровцы взяли под контроль нефтехимический комплекс Рас-Лануф, нефтяное месторождение Зилла, порт Эс-Сидер и порт Зуэтина. Становилось понятным, что это откровенный захват ливийских нефтяных и нефтеперерабатывающих мощностей, которые ЧВК Вагнера и стоящая за ней Москва производят вполне намеренно и целенаправленно.

Параллельно с этим вагнеровцы установили контроль над сетью военных и авиационных баз на обширной территории от Кардабии близ Сирта до Брака близ Сабхи, куда срочно приземлились российские МиГ-29 и Су-24. Возле нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и авиабаз тут же начались масштабные работы по сооружению инженерных укреплений, а также размещение российских систем ПВО. Что в Триполи, что в лагере Хафтара схватились за голову, но было уже поздно. Теперь не ливийцы, а российские наемники получили контроль над юго-западными нефтяными полями Ливии. А для проезда на них ливийцам, в том числе и представителям Хафтара, теперь приходится оформлять пропуска в комендатурах вагнеровцев. Естественно, что столь масштабная операция была бы невозможна без масштабной поддержки Москвы. ЧВК Вагнера получила ее в полном объеме, а лояльные России ливийцы оказались в положении аборигенов, которым Москва многое пообещала, но в итоге попросту захватила их богатства. Занимались ли вагнеровцы контрабандой ливийской нефти – остается открытым вопросом. Но наверняка что-то подобное все-таки было, поскольку немалые затраты на ползучий захват ливийских месторождений надо было «отбивать». И серый экспорт ливийской нефти, а также продукции нефтеперерабатывающих заводов для этого подходил как нельзя лучше. Во всяком случае, в Сирии, Центральноафриканской республике и Мали именно в это время хлынули дешевая нефть, бензин и дизельное топливо непонятного происхождения. Реакция Ливии и Европы Из сложившейся ситуации в Ливии российские наемники извлекли с благословения Кремля массу выгод, как военно-политических, так и финансовых. Разумеется, не забыв при этом поделиться своими доходами - а как без них, что с бою взято, то свято - с Москвой.