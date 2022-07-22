Польские танки PT-91 Twardy уже в Украине фото
Польские танки PT-91 Twardy уже прибыли в Украину. Об этом, как пишут украинские СМИ, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Пресс-секретарь Агентства Вооружений Министерства национальной обороны Польши подтвердил их отправку. Он не назвал точное количество передаваемых танков, однако заверил, что пробел «будет заполнен полностью».
PT-91 Twardy – это польская модификация советского Т-72 с новой системой управления огня, динамической защитой ERAWA и мощным двигателем.