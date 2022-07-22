Турецкую военную базу в Ираке обстреляли из «Катюши»
Турецкая военная база «Зеликан», расположенная к северо-западу от Мосула (Ирак) подверглась ракетной атаке.
Как сообщают иракские СМИ, в результате ракетного обстрела никто не пострадал.
Другие подробности не сообщаются.
Напомним, что несколько дней назад турецкая военная база в иракском районе Амадия подверглась нападению беспилотников, а 20 июля в Багдаде была предотвращена попытка штурма посольства Турции на фоне сообщений о якобы атаке турецкой армией горного курорта Захо в провинции Дохук.