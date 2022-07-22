Орбан ужаснул Европу заявлением о «смешении рас»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой «смешения» европейских и неевропейских рас, пишет The Guardian.

«Мы (венгры - ред.) не являемся смешанной расой… И мы не хотим становиться смешанной расой», - сказал Орбан в субботу. Он добавил, что страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы, «уже не нации».

Это заявление вызвало возмущение оппозиционных партий и европейских политиков. К примеру, Каталин Чех, депутат Европарламента от оппозиционной партии Momentum, сказала, что речь премьер-министра Венгрии ее потрясла. «Его заявления напоминают время, которое, я думаю, мы все хотели бы забыть. Они действительно показывают настоящее лицо режима», - сказала она.

В Twitter депутат обратилась к людям смешанной расы в Венгрии: «У вас может быть другой цвет кожи, вы можете быть из Европы или других стран, но вы одни из нас, и мы гордимся вами. Разнообразие укрепляет нацию, а не ослабляет ее».