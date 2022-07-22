Генпрокуратура начала расследование после статьи haqqin.az

Генеральная прокуратура Азербайджана заявила о начале расследования после публикации статьи haqqin.az об известном азербайджанском режиссере, писателе и поэте Афлатуне Нематзаде.

Напомним, что накануне член Союза писателей, народный артист Азербайджана, профессор университета Гази в Анкаре, основатель национальной оперы в Йемене А.Нематзаде пожаловался, что строительные мошенники фактически отобрали у него квартиру в Баку. По его словам, в 2017 году, когда он преподавал в университете Гази в Анкаре, ему позвонили из посольства Азербайджана и сообщили, что с ним хочет встретиться по поводу его бакинской квартиры прилетевший из Баку представитель ЖСК «Fədək», который вручил профессору договор, в соответствии с которым он должен был дать разрешение на снос дома в Насиминском районе Баку, в котором находилась его квартира, и получить взамен в многоэтажном доме, который будет построен на этом месте, квартиру большей площади.

Однако позднее, разрушив старый дом, компания от строительства нового отказалась. Как утверждает Афлатун Нематзаде, его имуществу был нанесен материальный ущерб, поскольку в течение нескольких лет оно хранилось во влажном месте. Нематзаде подал иск о финансовой компенсации к «Fədək», однако Насиминский районный суд отклонил его.