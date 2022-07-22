Бывший глава Имишли сообщил, что долгое время служил государству и государственности. В 1990-х годах он оказывал помощь Нахчыванской Автономной Республике и Карабаху на фоне армянской агрессии. Я помогал Карабаху и Нахчывану как мог. Вертолетом доставил из Ходжалы в Гянджу более ста человек. Когда Нахчыван был в блокаде, я рисковал своей жизнью, защищая его. Поэтому мне было присвоено звание почетного гражданина Нахчывана. Меня поблагодарил и наградил сам общенациональный лидер Гейдар Алиев».

Гаджиев также рассказал, что активно участвовал в программах социально-экономического развития регионов и внес свой вклад в развитие Имишлинского района: «Я представлял нашу страну за рубежом – в России, Украине, Беларуси.

У меня проблемы со здоровьем, что подтверждается больничными документами. После задержания я четыре месяца лечился в разных больницах и медицинских учреждениях».

Бывший глава исполнительной власти заявил, что за счет собственных средств построил или отремонтировал в Имишлинском районе школу, детский сад, шахматную школу другие объекты на общую сумму 10 миллионов манатов.

«На ремонт средней школы по улице 20 Января было потрачено 3 миллиона манатов, детского сада - 2 миллиона манатов, шахматной школы - 1 миллион манатов, Площади флага - 500 тысяч манатов, Джума мечети 300 тысяч манатов. На строительство парка Асан было направлено 290 тысяч манатов, ремонт здания для малообеспеченных семей 200 тысяч манатов, на строительство музея истории и краеведения - 300 тысяч манатов, а на оснащение Центра Гейдара Алиева - 500 тысяч манатов. Все это я оплатил из собственного кармана».

Еще Гаджиев рассказал, что награжден медалью «За заслуги перед Отечеством», а также медалью «Защитник Отечества», которую ему вручил президент Украины.

В конце своего выступления Гаджиев попросил учесть его заслуги перед государством и вынести «справедливое решение».

Судьи отправились на совещание. После обсуждения будет оглашен приговор. Вильям Гаджиев был приговорен к 12 годам тюрьмы. У экс-главы Имишли также было конфисковано имущество на сумму 5,34 миллиона манатов.