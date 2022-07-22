В Сумской области укрепляют границу с Россией

В Сумской области пограничники укрепляют границу с Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Telegram.

В частности, председатель ГПСУ Сергей Дейнеко проверил, как пограничники укрепляют границу и сдерживают российские войска.

«Из-за постоянных обстрелов Сумской области участок не менее опасен, чем другие направления. Несмотря на отсутствие ударной группировки для вторжения, подразделения армии РФ ежедневно продолжают осуществлять обстрелы приграничья Сумской области, применяя артиллерию и авиацию. Однако бойцы ГПСУ вместе с другими силами обороны Украины предпринимают все необходимые действия для усиления границы", - говорится в сообщении.

По словам Дейнеко, пограничники четко понимают задачи, проводят все надлежащие мероприятия по фортификационному укреплению границы и оборудованию мест укрытия.