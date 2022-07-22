Пророссийские «власти» Херсонской области решили вывести гривну из оборота

На территории Херсонской области будет использоваться только российский рубль, а украинскую гривну выведут из оборота. Об этом заявил российским СМИ Кирилл Стремоусов, называющий себя заместителем главы военно-гражданской администрации области.

Он утверждает, что из-за падения курса гривны ею невыгодно пользоваться населению и бизнесу. «Гривна будет постепенно выводиться из обращения в Херсонской области, у нас будет исключительно рубль», - сообщил он.

Херсонская область с середины марта находится под контролем российских военных. С 23 мая в области ввели бивалютную зону, и рубль используется вместе с гривной. Курс установлен в размере 1,2 руб. за гривну.