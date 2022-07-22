Столтенберг об историческом успехе НАТО
Приглашение Швеции и Финляндии вступить в НАТО продемонстрировало, что двери Североатлантического альянса открыты, заявил в интервью сербской газете Kurir генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Приглашение Финляндии и Швеции еще раз показало, что двери НАТО открыты. Расширение НАТО за несколько десятилетий представляет собой исторический успех, который помог установить во всей Европе мир, стабильность, процветание и демократию. Финляндия и Швеция внесут значительный вклад в наш союз. Наши силы уже функционально заменяемы, они обучаются, тренируются вместе уже много лет в бывшей миссии НАТО в Афганистане, а также в рамках миротворческой миссии НАТО KFOR и миссии в Ираке", - сказал он.