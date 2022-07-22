В Америке кризис дипломатии? В посольствах США в Африке не хватает сотрудников

Многочисленные официальные лица США заявляют, что посольства Соединенных Штатов в Африке сталкиваются с хронической нехваткой персонала. Это подрывает внешнеполитические цели США на континенте и не дает выполнить все задачи Вашингтона, пишет издание Foreign Policy.

Посольства США в некоторых критически важных странах континента недоукомплектованы почти на треть, а в некоторых – на половину, бьют тревогу источники.

«Постоянная и острая нехватка штатных должностей дипломатической службы в представительствах США в Африке вызывает серьезную озабоченность», - заявил в интервью Foreign Policy сенатор Джим Риш. «Несмотря на то, что глобальные потребности и требования к отделу огромны, ужасная ситуация с кадрами и человеческими ресурсами отражает то, что Африка является второстепенной задачей, а не приоритетом глобального значения».

Эксперты считают, что американская дипломатия входит в затяжной цикл серьезного кадрового кризиса. И ситуация с посольствами в Африке - лишь один из его маркеров.