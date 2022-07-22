В Америке кризис дипломатии? В посольствах США в Африке не хватает сотрудников
Многочисленные официальные лица США заявляют, что посольства Соединенных Штатов в Африке сталкиваются с хронической нехваткой персонала. Это подрывает внешнеполитические цели США на континенте и не дает выполнить все задачи Вашингтона, пишет издание Foreign Policy.
Посольства США в некоторых критически важных странах континента недоукомплектованы почти на треть, а в некоторых – на половину, бьют тревогу источники.
«Постоянная и острая нехватка штатных должностей дипломатической службы в представительствах США в Африке вызывает серьезную озабоченность», - заявил в интервью Foreign Policy сенатор Джим Риш. «Несмотря на то, что глобальные потребности и требования к отделу огромны, ужасная ситуация с кадрами и человеческими ресурсами отражает то, что Африка является второстепенной задачей, а не приоритетом глобального значения».
Эксперты считают, что американская дипломатия входит в затяжной цикл серьезного кадрового кризиса. И ситуация с посольствами в Африке - лишь один из его маркеров.
Кризис связывают с бывшим президентом США Дональдом Трампом. В 2020 году штабом демократов для Комитета по международным отношениям Сената США был опубликован доклад «Дипломатия в кризисе», который констатировал: в первый год работы республиканской администрации Дональда Трампа Госдепартамент лишился 60% карьерных послов. Последующие годы его президентства проблему не решили.
Проблемы не закончились с приходом к власти Джо Байдена.
Опубликованный в июле 2021 года доклад Института изучения дипломатии и Гарвардской школы Кеннеди показал, что 31,42% представителей американского дипломатического корпуса задумывались об отставке и изучали альтернативные варианты.
Исследователи в докладе выявили ряд факторов, влияющих на отток кадров. Среди них: нуждающийся в реформе процесс назначений, низкий темп продвижения по службе и предвзятость начальства.
Это делает кризис дипломатии опасным для американского влияния в мире и конкретно в Африке.