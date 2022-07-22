Ильхам Алиев назначил нового главу Лерика
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Акпера Аббасова на должность главы ИВ Лерикского района.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Акпера Аббасова на должность главы ИВ Лерикского района.
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