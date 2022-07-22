В Азербайджане повышены зарплаты медиков

Повышение заработной платы затрагивает всех квалифицированных врачей, как амбулаторных, так и стационарных, за исключением стоматологов.

Согласно поправке, в очередной раз с июня повышены и доведены до минимума в 1000 манатов за вычетом налогов и других обязательных платежей ежемесячные фиксированные стимулирующие надбавки к месячной должностной (тарифной) заработной плате врачей, работающих по более чем 50 специальностям.

Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию принимаются регулярные меры для дальнейшего повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению, и обеспечения медицинских работников заработной платой, соответствующей достойному уровню жизни. В продолжение этих мер внесено еще одно изменение в «Положение об оплате труда медицинских сотрудников, работающих в медицинских учреждениях, которые находятся в ведении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB). Изменение затронуло около 19 тысяч медицинских работников. На повышение зарплат за июнь-декабрь 2022 года выделены дополнительные средства в размере 78,1 миллиона манатов.

Пример 1

Месячная зарплата врача-кардиолога в 12-м разряде составляет 468 манатов. К должностному (тарифному) окладу врача-кардиолога применяется фиксированная ежемесячная стимулирующая надбавка в размере 800 манатов. Кроме того, врачу-кардиологу ежемесячно выплачиваются стимулирующие надбавки по результатам работы на амбулаторно-поликлинической и стационарной работе. 468+800=1268 манатов + ежемесячная премия по результатам работы.

Согласно изменению, также увеличен размер ежемесячных стимулирующих надбавок, выплачиваемых врачам отдела организации здравоохранения (кроме стоматологов) и врачам, работающим по специальности «семейная медицина». Так, размер ежемесячной фиксированной стимулирующей надбавки к их месячному должностному (тарифному) окладу увеличен до 500 манатов.

Также до 500 манатов увеличен размер ежемесячных фиксированных стимулирующих надбавок, выплачиваемых специалистам, работающим психологами, логопедами, педагогами и инструкторами по лечебной физкультуре в медицинских учреждениях.

Пример 2

Месячная зарплата семейного врача 12-го разряда составляет 468 манатов. К должностному (тарифному) окладу применяется фиксированная ежемесячная стимулирующая надбавка в размере 500 манатов - 468+500=968. При этом в перечень врачей, которым выплачиваются фиксированные стимулирующие надбавки, внесены врачи станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи. Для них установлены фиксированные ежемесячные поощрения в размере 250 манатов.

Следует отметить, что месячные должностные (тарифные) оклады врачей, работающих в настоящее время по указанной специальности, определяются с применением повышающего коэффициента в два раза.

Пример 3

Ежемесячная должностная (тарифная) заработная плата врача скорой и неотложной медицинской помощи 12-го разряда составляет 468 манатов. К месячным должностным (тарифным) окладам врачей скорой медицинской помощи применяется надбавка в два раза. 936+250=1186 манатов.

Работающие в медицинских учреждениях специалисты по работе с участниками войны были включены в перечень немедицинских работников, которым выплачиваются фиксированные ежемесячные стимулирующие надбавки. Для этих специалистов установлена фиксированная ежемесячная стимулирующая надбавка в размере 350 манатов.

Еще одно изменение в положении связано с критериями определения ежемесячной фиксированной стимулирующей надбавки для руководителя Комитета по контролю качества. Таким образом, точный размер ежемесячных фиксированных стимулирующих надбавок работников медицинских учреждений 2-й и 3-й групп по указанной должности определяется с учетом трудового стажа, профессионального уровня и личных качеств работника.

Согласно другому изменению, врачам, работающим в отделениях реанимации, интенсивной терапии и анестезиологии, токсикологии, в блоках/отделениях интенсивной терапии, выплачивается надбавка в размере 5 манатов за медицинскую помощь, оказанную каждому пациенту независимо от рабочей смены. Ранее врачам, работающим в указанных отделениях и блоках, дополнительная надбавка за оказанную каждому пациенту медицинскую помощь выплачивалась лишь в случае их ночного дежурства. Следует отметить, что врачи указанных отделений и блоков по-прежнему получают стабильную надбавку в размере 30 манатов за каждую ночную смену.

Кроме того, увеличены с 80 и 40 манатов до 100 и 60 манатов соответственно ежемесячные фиксированные стимулирующие надбавки, выплачиваемые врачам, имеющим ученые степени доктора наук и доктора философии, в тех случаях когда они работают непосредственно по специальности.

Согласно Положению, заработная плата врачей состоит из должностного (тарифного) оклада, стабильной ежемесячной фиксированной надбавки, поощрительных надбавок, выплачиваемых за результаты работы и особые условия труда, иных выплат, предусмотренных Трудовым кодексом, нормативно-правовыми актами, а также решениями и приказами Агентства.