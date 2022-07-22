Переломный момент на фронте в Херсонской области уже наступил. По результатам этого перелома Херсонская область к сентябрю точно будет освобождена. Такое заявление в эфире одного из телеканалов сделал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает УНН.

"Можно сказать, что к сентябрю Херсонская область обязательно будет освобождена, и все планы россиян провалятся", - заявил Сергей Хлань.

"Можно сказать, что на поле боя произошел перелом. Мы видим, что Вооруженные силы Украины преобладают в своих последних боевых действиях, - добавил Хлань. - Можно сказать, что мы переходим от оборонительных действий к контрнаступательным".