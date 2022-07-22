Икрам Нур, специально для haqqin.az 13:38

Министерство разведки Ирана в субботу, 23 июля, объявило об аресте сети агентов, работающих на израильский «Моссад». В то же время стало известно, что израильтяне похитили и допросили высокопоставленного чиновника КСИР неподалеку от Тегерана. После чего он был отпущен восвояси. Не успели иранские спецслужбы переварить новости о масштабных кадровых перестановках в разведке Корпуса стражей исламской революции, как из Министерства информации и разведки Ирана (VEVAC) словно из рога изобилия посыпались сообщения о разгромах израильской разведывательной сети то в одной, то в другой провинции Исламской Республики.

Так, в минувшую субботу VEBAC обнародовало информацию о том, что группа «шпионов «Моссад» была захвачена буквально за несколько часов до того, как намеревалась совершить масштабный теракт на одном из сверхсекретных объектов в иранском Исфахане. Как обычно, никаких подробностей не приводится, однако говорится, что это была одна из самых сложных операций разведывательного аппарата Ирана как внутри страны, так и за ее пределами. По официальной версии, задержанные шпионы несколько месяцев проходили подготовку в одной из африканских стран, а затем через одну из неназванных ближневосточных стран, то ли Турцию, то ли Ирак, название чуть позже определит политическая целесообразность, проникли в Иран. С самого начала, то есть еще в Африке, шпионы находились под колпаком у иранских разведчиков. А вот как только заложили взрывчатку на объекте в Исфахане – тут-то их, голубчиков, и взяли. Пообещав при этом чуть позже сообщить имена тех, кто им помогал уже на территории Ирана. Если судить по сообщениям VEVAC за последние две недели, израильской агентуры в Иране вообще больше не осталось – обезвредили всех. Чего, конечно, быть не может, поскольку в публикуемых иранской разведкой победных реляциях упоминаются только диверсанты, исполнители и прочая мелочь, вроде наводчиков и хозяев явочных квартир. Ни об одном серьезном агенте и речи нет, хотя масштаб терактов и диверсий просто кричит – такие обязательно должны быть. А это, в свою очередь, наводит на нехорошие мысли – иранские спецслужбы подбирают тех, кто на виду, но до основных фигур добраться никак не могут.

А израильтяне между тем тоже, судя по всему, не сидят сложа руки. На днях стало известно, что их агенты якобы похитили полковника Ядоллу Хедмати, помощника главного логиста КСИР бригадного генерала Али Асгара Новрузи, который в этой организации отвечает за поставки оружия иранским прокси в Сирии, Ираке, Ливане и Йемене. Похитители якобы отвезли Хедмати в пригород Тегерана, где под видеозапись получили от него показания об этих поставках. В заключение своего «интервью» Хедмати сказал, что сожалеет о своем участии в подобных операциях, а также призвал других должностных лиц КСИР избегать участия в подобной деятельности. Чем в действительности было похищение Хедмати – операцией израильтян или проверкой полковника «на прочность» со стороны VEVAC, остается вопросом. Причем обе версии имеют свою достаточно убедительную аргументацию. И автор этих строк оценил бы их вероятность как 50 на 50. Игры разведок – жестокая и весьма неожиданная штука. На днях министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил, что Исламская Республика столкнулась с полномасштабной тайной войной. Но она способна в ней победить, если сконцентрирует на этом все свои возможности.