Кремль объяснил, зачем Россия ударила по Одесскому порту

Удар по порту Одессы имел целью уничтожение военной инфраструктуры и не должен никак повлиять на выполнение сделки по зерну. Об этом, как пишут российские СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это связано исключительно с военной инфраструктурой, это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не должно повлиять на начало процесса отгрузки", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, ставит ли под угрозу этот удар выполнение сделки по зерну.

Напомним, 23 июля утром Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". Во время атаки там в хранилищах находилось украинское зерно, которое предназначалось для экспорта. Позже стало известно, что в результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту есть пострадавшие. Тем не менее в одесских портах начали подготовку к экспорту зерна, несмотря на российскую атаку. Порты Одессы, "Южный" и "Черноморск" возобновили работу по экспорту зерна, сообщила администрация морских портов Украины.